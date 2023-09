Frederico Varandas promete "mais investimento": «Estamos em condições para iniciar uma nova era»

Frederico Varandas congratulou-se com os resultados financeiros obtidos pela SAD do Sporting na época passada - lucro superior a 25 milhões de euros e regresso a capitais próprios positivos - e garantiu que os leões estão agora em condições de "iniciar uma nova era". Na mensagem que deixou aos acionistas, o líder leonino prometeu "mais investimeto" "sem comprometer o curto prazo e a sustentabilidade do clube"."Caros acionistas,Iniciámos em Setembro de 2018 uma estratégia com um objetivo muito claro, e assumido, de criação de valor no longo prazo.O exercício de 2022/2023, que hoje apresentamos, escreve as linhas finais de um primeiro capítulo que, por consequência, nos permite dar início a um novo já em 2023/2024.Fechámos a época com o melhor Volume de Negócios de sempre e com o regresso a Capitais Próprios positivos, pela primeira vez, passado 6 anos e o melhor dos últimos 17 anos. O primeiro atingiu os 222 milhões de euros e os segundos cifraram-se em 8,9 milhões de euros.É o segundo ano consecutivo com Resultado Líquido positivo, €25 milhões de euros, o que evidencia o crescimento sustentado e a consistência dos resultados obtidos.Era crítico nesta primeira fase a recuperação da Sporting SAD, o que foi conseguido, assim como a construção das bases fundamentais para possibilitar o desenvolvimento da organização a longo prazo.Edificámos um caminho que nos permite hoje a maior valorização e rentabilidade de ativos de sempre da História do Sporting CP.Em virtude destes resultados é possível o início de um novo capítulo, em que podemos elevar o nível de investimento, quer desportivo quer de negócio, sem comprometer o curto prazo e a sustentabilidade do clube. A Sporting SAD está hoje mais bem preparada para fazer face aos desafios que a nova era mundial apresenta, e em particular para o novo contexto do Futebol, que vive uma acelerada mudança.É, por isso, com enorme satisfação que consideramos que estamos em condições para iniciar uma Nova Era, também ela crítica para continuarmos a criação de valor de longo prazo.Viva o Sporting Clube de Portugal!Frederico VarandasPresidente do Conselho de Administração"