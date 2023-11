Fresneda ainda está em Madrid

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fresneda foi operado em Espanha ao ombro esquerdo, no sábado, e ainda esta semana deverá ser reintegrado na Academia para prosseguir a recuperação que iniciou em Madrid. Nas primeiras semanas, o lateral, de 19 anos, terá a movimentação reduzida devido à imobilização do braço e, provavelmente, só voltará a entrar no leque de opções de Rúben Amorim em fevereiro de 2024.

Entretanto, o jovem vai recebendo palavras de incentivo e, ontem, foi surpreendido por uma mensagem de apoio do Valladolid que lhe transmitiu “muita força”.