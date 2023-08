Fresneda: Alvo do Sporting volta aos treinos em Valladolid à espera de decisões

?‍?? Sesión del #Pucela



Fresneda foi reintegrado nos treinos da equipa principal do Valladolid após ter sido dispensado nos últimos dias para decidir o seu futuro. A saída do lateral, em Espanha, é certa dada a difícil situação financeira do clube, mas o seu destino ainda é incerto e, caso não surja uma resolução até ao final da semana, vai entrar nas contas para o jogo da 3ª jornada, diante do Alcorcón.A missão do Sporting não se afigura fácil pois o jovem, de 18 anos, é disputado por equipas da Premier League como o Arsenal e Chelsea, e o seu sonho é jogar em Inglaterra. No entanto, o defesa continua a estudar a oferta do Sporting onde sabe que terá a possibilidade de jogar com mais regularidade e, a médio prazo, chegar ao campeonato inglês seguindo assim as pisadas de Porro que, recorde-se, passou um ano em Valladolid antes de rumar a Alvalade. O jogador também está a ser observado por Real Madrid, e o Barcelona também só parece ter saído da corrida pois o foco está virado para João Cancelo que é esperado na Catalunha nos próximos dias.Consciente da dificuldade, o diretor leonino dos leões, Hugo Viana, tem estado em contacto direito com o empresário do jogador, Fali Ramadani, procurando convencê-lo que o projeto desportivo do Sporting é o mais aliciante em termos de futuro. Entretanto, os leões também procuram assegurar o acordo com o Valladolid que pede 15 M€ para vender o passe do jogador, mas admite que 5 M€ possam ser negociados por objetivos. Convém assinalar que o clube espanhol pretende resolver rapidamente o processo pois precisa de dinheiro fresco para investir em reforços.







Resta referir que a SAD leonina também está atenta a Zanoli que não foi utilizado no encontro da primeira jornada, e pretende sair para jogar regularmente. Também neste processo os leões não estão sozinhos pois Genova, Salernitana, Torino e Bournemouth já mostraram interesse em receber o defesa do Nápoles que, no passado sábado, viu o capitão Di Lorenzo assinar duas assistências no triunfo frente ao Frosinone (3-1). Os alvos do Sporting estão bem definidos, mas dado o valor e margem de progressão dos dois jovens, a missão de Hugo Viana não se afigura fácil.