As primeiras palavras de Fresneda no Sporting: a influência de Porro, o "gosto pela posse de bola" e "um orgulho tremendo"

Fresneda já é oficialmente jogador do Sporting e, na apresentação, não escondeu a sua satisfação por ter optado prosseguir a carreira em Portugal. "Para mim é um orgulho tremendo poder representar este grande clube e vestir esta camisola. Estou muito entusiasmado com esta nova etapa e quero desfrutar ao máximo", afirmou o reforço, à Sporting TV, onde ainda apontou os seus objetivos: "Estou muito entusiasmado por estar aqui, tenho muita vontade de jogar no Estádio José Alvalade. Vou dar tudo por esta camisola. Vou lutar, melhorar e tentar ajudar a equipa. Que nos apoiem como fazem sempre e como já tive o prazer de ver no outro dia. Que confiem em nós, porque nós também vamos dar tudo dentro do campo".O espanhol admitiu que recolheu algumas informações junto de Porro antes de decidir o seu futuro e as palavras do antigo leão revelaram-se muito importantes para o desfecho do processo. "Falei com ele e também me transmitiu muita confiança, explicou o que quer ver de nós em jogo na equipa e as primeiras sensações com ele também foram muito boas. Esse foi outro dos motivos para escolher vir para o Sporting", acrescentou o jovem que ainda lembrou as primeiras impressões recolhidas quando assistiu ao jogo com o Famalicão, no passado domingo: "Foi maravilhoso, são adeptos incríveis. Vi um Estádio quase cheio, com tudo o que de bonito se vê tanto por fora, como por dentro e desfrutei muito. Espero fazê-lo também comigo dentro do campo".Expressando o desejo de conquistar "muitos títulos" em Alvalade, o lateral-direito ainda se apresentou aos adeptos leoninos. "Gosto de ter a bola. Somos uma equipa que gosta de ter a bola, de começar a ganhar a posse de bola e creio que isso pode encaixar muito bem no meu jogo, porque gosto da posse de bola. Creio que posso trazer coisas no ataque e defensivamente adapto-me muito bem ao jogo, tenho também um bom um contra um defensivo", acrescentou o futebolista, que já integrou o treino realizado esta manhã em Alcochete, expressando ainda o desejo de começar já com "uma vitória no domingo frente ao Sp. Braga".