Fresneda deixa promessa aos adeptos do Sporting: «Trabalharei muito para voltar o mais rápido possível»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Iván Fresneda Corraliza (@ivaanfresneda)

Iván Fresneda foi operado ao ombro esquerdo no sábado, em Madrid, devidamente autorizado pelo Sporting, que acedeu ao pedido do jogador de ver o cirurgião espanhol Manuel Leyes a realizar a intervenção cirúrgica. O lateral estava a jogar limitado há vários meses e, como esta decisão, espera regressar aos relvados em fevereiro de 2024.Na sua conta do Instagram, o jovem relatou aos adeptos leoninos que as dificuldades físicas que o têm impedido de mostrar o seu valor em Alvalade. "Leões!! Nas próximas semanas não poderei ajudar a nossa equipa em campo porque tive de fazer uma cirurgia no ombro esquerdo. Tentei evitar este momento com trabalho e tratamento, mas não foi possível. Infelizmente não consegui fisicamente dar tudo o que queria em campo, e o que é preciso para vestir a camisola do Sporting. Prometo-vos que trabalharei muito para voltar o mais rápido possível e devolver em dobro no campo o amor e o apoio que vocês me dão e são desde que cheguei aqui. Força Sporting", partilhou o espanhol na sua conta no Instagram.Resta assinalar que Manuel Leyes é um dos especialistas mais conhecidos em Espanha e, normalmente, trabalha com o Real Madrid tendo já operado jogadores como Éder Militão e Courtois.