Fresneda e a estreia a titular: «Espero dar muitas alegrias, tal como o Porro»

Tal como Record antecipou na sua edição desta quinta-feira, Iván Fresneda realiza hoje a sua estreia como titular ao serviço do Sporting, um momento marcante na sua carreira, garantiu o espanhol de 19 anos. Antes do encontro, em declarações à Sport TV, o internacional sub-19 espanhol abordou tal momento e recordou até a ajuda de Porro, seu compatriota que deixou uma marca em Alvalade e com o qual mantém contacto regular."É muito especial para mim estar aqui e poder ajudar os meus companheiros. Estou muito contente. É um processo, de pouco a pouco, estamos a trabalhar bem e é muito fácil integrar-me nesta equipa e com estes jogadores. Gostava de ter uma passagem como o Porro, foi um grande jogador que deu grandes alegrias aqui. Tenho boa relação com ele, dá-me conselhos. Falou-me da cidade e do clube. E decidi bem em vir para aqui. Espero dar muitas alegrias, tal como ele fez aqui no seu tempo", começou por assumir o lateral direito.Além disso, Fresneda apontou a uma partida complicada diante da Atalanta. "Como o míster disse, é um jogo muito complicado. O rival é forte, sofre poucos golos e no grupo é forte. Jogamos em casa e temos de apresentar um bom futebol", referiu, completando. "Todos os jogos da Liga Europa são muito importantes. Como os restantes encontros, este é muito importante, mas temos de nos concentrar na Atalanta para sair bem", concluiu.De resto, nesta partida especial a título pessoal, Fresneda contará igualmente com o apoio dos familiares, os quais se encontram presentes nas bancadas do Estádio José Alvalade.