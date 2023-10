Fresneda teve família a apoiar no Sporting-Atalanta

Ao terceiro jogo com a camisola do Sporting, Iván Fresneda experimentou a sensação de ser titular pela primeira vez, numa tarde/noite infeliz e na qual sentiu algumas dificuldades em travar o nigeriano Lookman – as bancadas, aliás, não perdoaram alguns lances do espanhol. Na bancada teve, no entando, presenças especiais, dado que a família se deslocou desde o país vizinho para o ver atuar.Tal comoadiantou, Mamede também fez parte dos convocados de Amorim para o jogo com a Atalanta, fazendo a sua estreia nos eleitos da equipa principal do Sporting esta época. Antes, havia sido eleito em 2021/22, frente ao FC Porto.