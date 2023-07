Gamebox do Sporting traz serviço pioneiro e muita tecnologia

No âmbito do arranque da campanha de vendas da Gamebox 2023/24, o Sporting torna-se "o primeiro clube em Portugal" a lançar um "pioneiro serviço" de bilhetes electrónicos, o e-ticketing."Vai permitir que, com apenas um clique, adiciones o teu cartão de Sócio/Gamebox e bilhetes à wallet (carteira) nativa do teu smartphone. (…) O Sporting CP é o primeiro clube a disponibilizar esta solução em Portugal", sendo "a mesma utilizada na La Liga, em Espanha", explicam os leões.A partir de agora, o cartão de sócio passará a ser o mesmo da Gamebox, incluindo a tecnologia contactless, entre outras."É um cartão contactless (sem contacto) e que permite a utilização das tecnologias de NFC (comunicações a curta distância), RFID (identificação por radiofrequência) e outras, o que significa que apenas por aproximação do teu cartão ou dispositivo móvel poderás entrar no Estádio José Alvalade e no Pavilhão João Rocha. Esta possibilidade estará disponível brevemente e anunciaremos a data e o local em que será efetuado um piloto", anunciou o Sporting."Para já, o novo cartão tem um código QR (resposta rápida) que te permite o acesso aos dados do teu lugar. Esta novidade permite que possas manter o mesmo cartão todos os anos, independentemente de alterares o lugar da Gamebox", acrescenta o clube de Alvalade.