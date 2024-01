Garantem em Espanha: Koindredi será reforço do Sporting por 4 milhões de euros

Koba Koindredi está mais perto de se tornar reforço do Sporting: segundo avançou na tarde desta sexta-feira o jornal 'As', aos escritórios do Valencia chegou nas últimas horas uma proposta oficial pelo médio de 22 anos, que está cedido pelo emblema che ao Estoril.A mesma fonte garante, também, que Peter Lim, dono dos valencianos, vai aceitar a oferta em questão, que foi colocada na mesa - e esta é a informação confirmada por- pelos canarinhos, que no final da cedência tinham uma opção (de 3 M€) para ficar com o futebolista.Naquilo que será uma mera formalidade para suprir questões burocráticas, o Estoril paga, então, esses 4 milhões de euros por Koba, que, até ver, ainda está nos convocados para o duelo da formação de Vasco Seabra contra o Arouca, amanhã.