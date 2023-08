Geny Catamo chamado à seleção moçambicana

A viver uma das melhores fases ao serviço do Sporting, Geny Catamo viu esta segunda-feira as boas exibições novamente recompensadas, já que foi convocado para o próximo compromisso da seleção de Moçambique. Os Mambas, orientados por Chiquinho Conde, ex-futebolista do Sporting, têm encontro marcado diante do Benim, a 9 de setembro, num jogo a contar para a última jornada da primeira fase de qualificação para a CAN'2024, sendo que Geny volta a constar no lote de eleitos da formação lusófona.Além do ala de 22 anos do clube de Alvalade, também outros jogadores que alinham em Portugal constam na lista divulgada pela federação moçambicana. Desde logo, Bruno Langa (lateral esquerdo) e Guima (médio), ambos do Chaves, foram convocados por Chiquinho Conde, sendo que o atleta natural de Aveiro estreia-se mesmo na chamada à equipa principal dos Mambas. Por sua vez, também Gildo Vilanculas (avançado do Sp. Covilhã) encontra-se na lista de convocados de Chiquinho Conde para a qualificação para a CAN'2024, na qual a seleção de Moçambique está em 2º lugar no grupo L, da primeira fase de apuramento.