Geny Catamo continua em tratamento e longe do clássico: as últimas do treino do Sporting

Poucas horas após o triunfo por 3-0 sobre o Sturm Graz, o Sporting regressou à Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, para iniciar a preparação do clássico de segunda-feira, a receção ao FC Porto, marcada para as 20h15, da jornada 14 da Liga: o destaque vai para Geny Catamo, ala direito que após falhar o embate internacional devido a questões musculares, continua a realizar apenas tratamento, longe do relvado.A acompanhar o moçambicano está o central St. Juste (entorse no tornozelo esquerdo), assim como Iván Fresneda, ala direito que se reabilita de uma operação recente ao ombro esquerdo.Sem folga esta semana, os verdes e brancos voltam a exercitar-se este sábado, outra vez de manhã, no mesmo local.