Geny Catamo depois de renovar: «As palavras estão difíceis de sair porque estou muito feliz»

Confirmada a renovação de contratado, anunciada ontem por Record, Geny Catamo partilhou a alegria o momento. O internacional moçambicano, de 22 anos, mostra-se "orgulhoso e feliz" por poder continuar no Sporting, na sequência de uma época de afirmação na qual leva 18 jogos, 2 golos e 2 assistências."Estou muito contente por terem confiança em mim. As palavras estão difíceis de sair porque estou muito feliz", disse Geny, aos meios do Sporting, após a assinatura do novo contrato, junto ao presidente Frederico Varandas. "Sinto-me muito orgulhoso. Tenho continuado a crescer com os meus colegas e agora tenho de estar focado no que o míster pede para continuar a ser feliz também", acrescenta o extremo.Já "melhor enquadrado na realidade" do Sporting, Geny valoriza a experiência nos empréstimos ao V. Guimarães e ao Marítimo. "É um orgulho estar aqui a representar o Sporting CP. O importante é acreditar, manter o foco e sonhar. O facto de sair para outros clubes também serve de aprendizagem e é preciso ser muito profissional. Foi muito importante para mim e para a minha carreira e dou graças a Deus e ao Sporting, agora, por esta oportunidade", acrescentou.Depois de destacar "a estreia com um golo nos juniores" e a "estreia pela equipa principal [3-2 ao Portimonense, a 29 de dezembro de 2021]", Catamo admite que a responsabilidade agora passa a a ser maior. "Ao vestir a camisola do Sporting tenho de ter a noção de que é um clube grande e tenho de o representar como deve ser", referiu.