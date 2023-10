Geny Catamo desperta o interesse de dois clubes na Premier League

Neste início de temporada, Geny Catamo tem conseguido ganhar cada vez maior espaço no plantel do Sporting e, na última partida diante do Olivais e Moscavide, foi até decisivo a saltar do banco de suplentes. O internacional moçambicano de 22 anos soma 11 partidas esta temporada ao serviço dos verdes e brancos e desperta igualmente a atenção de alguns clubes, mais concretamente provenientes da Premier League.Segundo o portal 'FootballLondon', numa informação também confirmada por Fabrizio Romano, jornalista especializado no mercado de transferências, Aston Villa e Fulham são os dois clubes que demonstram maior interesse em torno de Geny Catamo, tendo o jogador do Sporting bem referenciado. De acordo com a publicação londrina, existe a expectativa tanto do clube de Birmingham como da formação orientada por Marco Silva em poder negociar o esquerdino do Sporting já em janeiro, quando a janela de transferências reabrir.Recorde-se que, neste momento, o Sporting não detém a totalidade do passe de Geny, sendo que apenas 25% dos direitos do jogador estão na posse do clube de Alvalade. Nesta fase, os leões pretendem o negociar o remanescente do passe com o Amora, que detém a maioria dos direitos desportivos de Geny, mas o emblema da Liga 3 exige 3 milhões de euros para negociar os 75% que conserva. De resto, para esta semana está agendada uma nova ronda negocial entre o presidente do Sporting, Frederico Varandas e os dirigentes do Amora, tal comoavançou, de modo a chegar a um possível acordo para que os leões possam garantir a totalidade de Geny Catamo.Além disso, o próprio jogador moçambicano só deve avançar para a renovação de contrato com o Sporting após ter este processo da compra do passe resolvido. Atualmente blindado por uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros, Geny Catamo tem contrato com o emblema de Alvalade até junho de 2026.