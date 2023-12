Geny Catamo é baixa no treino do Sporting na véspera do jogo com o Sturm Graz

Rúben Amorim lima arestas para o jogo com o Sturm Graz: as melhores imagens do treino do Sporting



A ausência de Geny Catamo foi a principal novidade no treino do Sporting na véspera do jogo com o Sturm Graz. O extremo ficou no ginásio em gestão de esforço e, muito provavelmente, não entrará nas contas de Rúben Amorim para a partida com os austríacos. O internacional moçambicano, recorde-se, completou os 90 minutos em Guimarães, mas terminou com queixas físicas. Entregues ao departamento clínico continuam St. Juste, Fresneda e Rodrigo Ribeiro.Como é habitual, Rúben Amorim voltou a chamar alguns jovens para completar o grupo de trabalho, e os escolhidos foram Francisco Silva (guarda-redes), Gonçalo Braga (lateral direito) e Lucas Anjos (avançado). Às 12h45, na Academia, Paulinho e Rúben Amorim realizarão a habitual conferência de antevisão da partida relativa à última jornada da Liga Europa.