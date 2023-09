Geny Catamo e o papel por Moçambique: «Um sonho a ser realizado»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Geny Catamo (@genycatamoficial10)

Geny Catamo está de regresso aos trabalhos ao serviço da equipa principal do Sporting, tendo já sido incluído no treino matinal desta terça-feira, depois de ter estado ao serviço da seleção de Moçambique. Convocado por Chiquinho Conde para os compromissos dos Mambas, a contar para a qualificação para a CAN'2024, o polivalente jogador dos leões teve papel de destaque na vitória (3-2) sobre o Benim que carimbou o acesso à fase final da prova.A verdade é que Geny deu a marcar para o golo decisivo no triunfo de Moçambique e, já com o bilhete para a CAN'2024, a disputar na Costa do Marfim, na mão, destacou o trajeto recente pelos Mambas. "Obrigado pelo lindo ambiente na nossa casa …. Um sonho a ser realizado , foi um processo longo com muita luta, garra, dedicação e com muita persistência. Hoje conseguimos chegar ao primeiro objetivo, vamos Moçambique", sublinhou o ala de 22 anos, numa publicação nas redes sociais ilustrada com fotografias suas no passado e presente com a camisola dos Mambas.Recorde-se que, já com os compromissos na seleção terminados, Geny aponta agora à preparação do duelo do Sporting contra o Moreirense, no campeonato, agendado para domingo, às 20h30, no Estádio José Alvalade.