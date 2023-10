Geny Catamo em destaque no empate de Moçambique frente a Angola

Geny fez uma assistência ao serviço de Moçambique no empate por 1-1 diante de Angola. Boa mudança de velocidade no 1vs1 ofensivo e boa decisão no último terço com cruzamento ao 1.º poste. pic.twitter.com/bICqDF0nuP — Sporting Things (@Sporting_Things) October 13, 2023

Geny Catamo esteve em plano de evidência ao serviço da seleção de Moçambique: além de ter sido titular, contribuiu com uma assistência no empate com Angola (1-1).No encontro de cariz particular, disputado esta tarde no Estádio Municipal de Albufeira, o jogador de 22 anos ajudou a sua seleção a colocar-se em vantagem, ao servir o golo de Faisal Bangal aos 70 minutos. Já perto do fim, o angolano Gelson Dala, curiosamente um ex-leão, restabeleceu a igualdade.De olho no que aí vem, Moçambique vai defrontar a Nigéria, do português José Peseiro, na segunda-feira, de novo no Algarve. Já Angola vai preparar o embate com a República Democrática do Congo, na terça-feira.