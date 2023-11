Geny Catamo falha Estrela da Amadora com lesão no adutor direito

Geny Catamo sofreu uma lesão no adutor direito e é baixa confirmada para o jogo com o Estrela da Amadora, agendado para domingo, às 20h30, em Alvalade. O internacional moçambicano junta-se a Morita, que também não entra nos planos de Rúben Amorim para duelo com os tricolores.Esta baixa pode abrir as portas a Quenda, que está de prevenção e pode ser a grande surpresa na convocatória dos leões.