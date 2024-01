View this post on Instagram A post shared by FMF (@fmfoficialmz)

Geny Catamo já se juntou à seleção de Moçambique. O ala já está concentrado com a equipa em Joanesburgo (África do Sul), para preparar a CAN.Catamo ainda participou no Sporting-Estoril (5-1), uma vez que está suspenso para a abertura, diante do Egito, pelos dois cartões amarelos - o máximo previsto - vistos na fase de qualificação.