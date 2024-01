Geny Catamo não tem dúvidas sobre este Sporting: «Vamos ser campeões!»

Ainda antes de abandonar Abidjã, capital da Costa do Marfim, onde se despediu da participação de Moçambique na CAN - aterrou terça-feira em Lisboa -, Geny Catamo teve tempo para falar sobre a atualidade do seu Sporting, colocando já a mira... em maio e no Marquês de Pombal.





Numa conversa com Antena 1, o jogador que depois de amanhã completa 23 anos foi questionado sobre o segredo do destaque que está a ter de leão ao peito - e foi aí que rematou: "O meu segredo? A cofiança do treinador, dos meus colegas, do staff e até dos adeptos. Dão-me confiança e as coisas saem naturalmente. Estou bastante satisfeito pela confiança que o míster tem depositado em mim. Espero que continue a dar-me oportunidades. Para ser campeão? [Ri]. Seremos, seremos... Vamos ser campeões."

"Feliz" e "orgulhoso" por representar o clube que apoia desde criança, garantiu que o grupo está "satisfeito" pelo que tem feito até ao momento, sublinhando, depois, que é o seu trabalho que irá definir os minutos na equipa daqui em diante: "Quando regressar tenho de trabalhar bem para ganhar confiança e fazer mais jogos. Tal como eu, todos os jogadores têm uma grande relação com o míster. Estamos unidos!".

Geny remata com um elogio a um dos grande destaques do Sporting esta temporada: "Gyökeres? É uma peça muito importante, que nos ajuda bastante!".