Geny Catamo reintegrado no treino do Sporting

O Sporting regressou ao trabalho em Alcochete, e a novidade no treino foi a reintegração de Geny Catamo que recuperou de uma lesão muscular, e está assim apto para defrontar o Dumiense, no domingo, numa partida relativa à 5ª eliminatória da Taça de Portugal. Ausente do leque de opções do técnico leonino continua Fresneda que foi operado ao ombro esquerdo, e encontra-se a iniciar o período de recuperação.Pote, que foi poupado no jogo com o Atlético por queixas musculares, já se treinou sem limitações.Já com todos os seus internacionais de regresso, o técnico voltou a recorrer à formação e chamou os médios Alexandre Brito e Guilherme Ferreira, e ainda o extremo Mamede. Os leões voltam ao trabalho na sexta-feira de manhã, na Academia.