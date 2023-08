Geovany Quenda assina contrato profissional e aponta à equipa principal

O Sporting anunciou a assinatura de um contrato profissional com Geovany Quenda, uma das grandes promessas da formação dos verdes e brancos, e que não esconde a ambição de chegar à equipa principal do clube. Em declarações à Sporting TV, o extremo de 16 anos, que tem realizado a pré-época pelos sub-23, escalão onde deve evoluir durante 2023/24, não escondeu o orgulho pelo voto de confiança da parte da direção do Sporting."É um orgulho assinar contrato com o Sporting, que sempre me ajudou e acolheu-me bem desde o primeiro dia. Estou grato por isso e vou dar sempre o máximo dentro de campo para ajudar o clube. O Sporting dá-me todas as condições para ser melhor jogador e evoluir", assumiu o extremo que apontou 20 golos em 33 jogos pelos sub-17 na última temporada.Além disso, o internacional sub-17, que esteve ao serviço da seleção no último Europeu da categoria, apontou o sonho de chegar à formação maior do Sporting. "Quero chegar à equipa principal e ganhar um campeonato. É trabalhar sempre para um dia chegar lá, tenho de continuar a acreditar", admitiu o extremo que tem Marcus Edwards como referência entre os graúdos. "É muito forte tecnicamente e no um contra um, gosto muito de o ver jogar!"