Golo de Nuno Santos nos três finalistas do Prémio Puskás

¡Estos son los finalistas del Premio FIFA Puskas! ?



Julio Enciso

Guilherme Madruga

Nuno Santos



Mira estos tres golazos a continuación. — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) December 14, 2023

O golo de letra de Nuno Santos frente ao Boavista (3-0), na 24ª jornada da última temporada, está entre os três finalistas do prémio Puskás.O jogador do Sporting terá na corrida ao prémio a concorrência de Julio Enciso, com um golo marcado no Brighton-Manchester City, a 24 de maio, e Guilherme Madruga, com o tento apontado no Novorizontino-Botafogo, a 27 de junho.O prémio será entregue na gala 'The Best', da FIFA, a 15 de janeiro do próximo ano.





























Olha o Puskas! Guilherme Madruga, do Botafogo-SP, fez este golaço de bicicleta de fora da área no confronto com o Novorizontino, pela Série B. A pintura garantiu a vitória por 1 a 0 do time de Ribeirão Preto. pic.twitter.com/M229jJE2oC — ge (@geglobo) June 28, 2023