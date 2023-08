Golos de Gyökeres e Paulinho ao Vizela fizeram tremer a terra em Alvalade

A vitória do Sporting frente ao Vizela por 3-2 , jogo realizado a 12 de agosto, provocou literalmente um tremor de terra em Alvalade....segundo os dados da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica (SPES).Os 37.152 espectadores presentes no Estádio José Alvalade reagiram de forma entusiástica aos golos e, mesmo com dados recolhidos num sismógrafo artesanal recolhidos a 600 metros do recinto desportivo, foi possível verificar os pequenos terramotos, como provam as imagens em anexo publicadas na conta do Twiter da SPES. Os primeiros 'abalos' fizeram-se sentir quando Gyökeres marcou quase de seguida aos minutos 14 e 15, mas as vibrações foram mais fortes quando Paulinho faturou aos 90+9, segundos antes do apito final. É caso para dizer que Alvalade tremeu...mas não caiu.Estes dados divulgados pelo SPES também foram analisados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que confirmam o pequeno abalo no passado dia 12 de agosto, quando Paulinho garantiu os três pontos ao Sporting. "Também recebemos esses dados e fomos ver, e de facto deu-se esse resgisto. Nós temos duas estações assimétricas (medem a aceleração do solo), uma em Monsanto e outra nas nossas instalações junto ao aeroporto, e tivemos esse registo. Não conseguimos determinar a magnitude, mas o momento do golo ficou registado", afirmou afonte do IPMA que também esclareceu que normalmente não fazem estas medições durante jogos do Benfica e do Sporting: "Não é possível dizer se este fenómeno também se repete nos outros jogos. Fizemos a confirmação deste caso específico perante os dados que chegaram da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica".