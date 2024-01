Gonçalo Esteves a caminho do AZ Alkmaar

Atualmente sem espaço no Sporting, Gonçalo Esteves pode estar prestes a encontrar uma nova solução na carreira, com tudo a apontar para o próximo capítulo no campeonato holandês. De acordo com a informação adiantada pelo 'De Telegraaf' e entretanto confirmada por, o lateral de 19 anos está a caminho de reforçar o AZ Alkmaar, da Eredivisie, já neste mercado de transferências de janeiro.O lateral, que esta temporada regista apenas um jogo realizado pela equipa B dos leões, tem sido carta fora do baralho tanto na equipa principal como nos 'bês, e encontra assim uma solução para ganhar outra rodagem em termos de utilização. Gonçalo Esteves chegará ao AZ para reforçar as opções da lateral direita, uma vez que o clube holandês irá perder o habitul titular Sugawara durante o mês, pois o nipónico estará ao serviço do Japão na Taça da Ásia no mês de janeiro.Sabe, o acordo entre Sporting e AZ por Esteves prende-se com um empréstimo até final da temporada, com o negócio a contemplar ainda uma opção de compra. O lateral com formação no FC Porto e passagem no Sporting juntar-se-á assim aos compatriotas Alexandre Penetra e Tiago Dantas na formação de Alkmaar.