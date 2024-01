Gonçalo Esteves apresentado no AZ Alkmaar: «Os jovens aqui têm uma oportunidade»

Com apenas um jogo na equipa B do Sporting na primeira metade da época, Gonçalo Esteves foi apresentado esta sexta-feira no AZ Alkmaar, onde ficará por empréstimo até ao final da época. O clube holandês reserva uma opção de compra de 2 milhões de euros e, se a mesma for acionada, os leões manterão direito a 30% de uma futura venda.Aos 19 anos, o ala direito que chegou a Alvalade em 2021, proveniente do FC Porto, espera relançar a carreira na equipa que ocupa atualmente o 4.º lugar da Eredivisie. "É um bom passo para mim", afirmou Esteves, aos meios do AZ Alkmaar, que está a estagiar em Málaga, Espanha."Estava à procura de algo novo e o AZ foi muito convincente. Tive uma boa sensação desde o início. Os jovens aqui têm uma oportunidade e isso atraiu-me, claro. A minha primeira impressão é que é uma equipa muito unida e estou realmente ansioso por começar", declarou o internacional sub-20 que já fez o primeiro treino com os novos companheiros, entre eles os portugueses Alexandre Penetra e Tiago Dantas.Max Huiberts, diretor de futebol do AZ Alkmaar, explicou a aposta em Gonçalo Esteves, que terá até maio para provar o seu valor."Dada a ausência de Sugawara (na Taça da Ásia), sentimos que deveríamos ter uma alternativa ao Denso (Kasius), para agora mas também com vista ao futuro. Tivemos esta oportunidade de receber o Gonçalo por seis meses. Ele também poderá fazer jogos nas nossas equipas de formação para avaliarmos se fica como reforço. É um jogador muito enérgico, que aparece frequentemente nas laterais e tem uma atitude ofensiva, sem deixar de ser um defesa. Temos boas expectativas em relação a ele", destacou Huiberts.Gonçalo Esteves, refira-se, chegou a fazer 10 jogos na equipa principal dos leões, incluindo um contra o Ajax, na Champions. Em 2022 foi emprestado ao Estoril mas participou em apenas 4 partidas, tendo regressado ao Sporting a meio da época para integrar a equipa B.Em abril do ano passado, acrescente-se, Esteves fez parte da equipa do Sporting que defrontou o AZ Alkmaar nas meias-finais da Youth League: jogou 80 minutos no encontro que terminou empatado (2-2) e foi resolvido nos penáltis, com vantagem para os holandeses (4-3), que haveriam de conquistar o troféu.