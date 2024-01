Gonçalo Esteves fez testes médicos e está certo no AZ Alkmaar

Gonçalo Esteves, ala direito de 19 anos que pertence aos quadros do Sporting, fechou nas últimas horas a cedência ao AZ Alkmaar, da Holanda, onde vai jogar emprestado até final da presente temporada.O acordo entre os clubes estava acertado desde terça-feira e o negócio ficou praticamente fechado nesta quarta-feira, uma vez que, apurou, o jovem lateral já realizou os exames médicos indispensáveis para ser oficialmente novo jogador da formação holandesa. Além disso, na fotografia que ilustra esta peça, é possível conferir que o próprio Gonçalo Esteves já esteve hoje nas instalações do emblema da Eredivisie, onde aproveitou para assistir ao treino da equipa orientada por Pascal Jansen.Com tudo tratado, a oficialização de Gonçalo Esteves como reforço do AZ deve suceder nas próximas horas ou, num prazo máximo, até esta quinta-feira. Recorde-se que Esteves será emprestado pelo emblema de Alvalade até final da temporada, com o acordo a contemplar ainda uma opção de compra no valor de 2 milhões de euros e a possibilidade dos leões salvaguardarem 30% de uma futura venda caso o AZ acione a cláusula pelo jogador.