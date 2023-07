Gonçalo Inácio cobiçado em Inglaterra

Além de Diomande, existem outros nomes do setor recuado do Sporting que suscitam o interesse do mercado. Desde logo, Gonçalo Inácio é o defesa que maior cobiça desperta, principalmente por parte de emblemas da Premier League, com o Liverpool atento à situação do central de 21 anos. Além dos reds, também o Newcastle, que observou o internacional português em diversos encontros na última época, como Record noticiou, está atento à situação do jogador, cuja cláusula de rescisão se cifra nos 45 milhões de euros. Visto como um elemento imprescindível para Amorim, afigura-se difícil a saída do central, que segue até em conversações com a direção para a revisão do contrato.

Além de Inácio, também Jeremiah St. Juste tem estado nas bocas do mercado. O central de 22 anos encontra-se referenciado pelo Ajax e pelo PSV, só que a saída de ‘Jer’ é um dado pouco provável. Nesta fase, o holandês recupera de um contratempo devido a lesão no joelho esquerdo e segue à margem do grupo no estágio de Lagos.