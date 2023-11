Gonçalo Inácio desiludido com o empate do Sporting: «Tencionávamos ficar em primeiro»

Os jogadores do Sporting não saíram satisfeitos com o empate (1-1 diante da Atalanta) que garantiu a qualificação para o playoff da Liga Europa. Gonçalo Inácio espelhava a desilusão da equipa com o resultado e lamentou as falhas na finalização."Sabíamos que ia ser um jogo difícil e tentámos ganhar. Tivemos oportunidades para fazê-lo, mas não fomos eficazes. Tencionávamos ficar em primeiro mas não conseguimos, e agora vamos tentar vencer os jogos da próxima fase", lamentou o central, em declarações à Sport TV e SIC, onde também abordou o futuro na Liga Europa: "Todos os jogos na Liga Europa são complicados e o nosso foco é sempre ganhar. Nós pensamos jogo a jogo é só já pensamos em vencer o próximo. Temos de manter-nos fortes como grupo".