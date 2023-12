Gonçalo Inácio e o bis ao Sturm Graz: «No primeiro golo... nem sabia que tinha sido meu»

Gonçalo Inácio brilhou ao anotar um bis na vitória caseira () do Sporting frente ao Sturm Graz, naquele que foi o último jogo da fase de grupos da Liga Europa. No final do encontro, em declarações à Sport TV, o internacional português abordou os lances dos golos e reconheceu que a equipa precisava de voltar às vitórias, depois da derrota em Guimarães."No primeiro golo, consegui chegar à bola. Nem sabia que o golo tinha sido meu. Toquei na bola e eles disseram-me que o golo foi meu. No segundo a bola apareceu-me ali e chutei. Em risco para o próximo jogo? Não estava a pensar nisso. Se fosse preciso levava amarelo. O foco era este jogo. O mais importante era ganhar depois do último jogo", disse, virando depois as atenções para o clássico de segunda-feira. "Vamos trabalhar para nos focarmos no jogo com o FC Porto.""Foi importante para a equipa. Conseguimos ganhar, era esse o objetivo e estou muito orgulhoso por me ter estreado a marcar dois golos.""Ajuda muito. Treinamos muito as bolas paradas, treinamos isso há algum tempo e conseguimos dois golos de bola parada.""Focamo-nos jogo a jogo e o mais importante é ganhar o próximo.""Vamos preparados para o jogo e o mais importante é ganhar.""Queremos o estádio cheio com o apoio máximo para ganhar e conseguir mais três pontos."