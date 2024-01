Gonçalo Inácio é o melhor defesa da Liga em dezembro após bater António Silva e Diomande

.@Goncaloinacio25 foi eleito o defesa do mês de Dezembro na #LigaPortugal pic.twitter.com/1CH6R6JRYF — Sporting CP (@SportingCP) January 16, 2024

Gonçalo Inácio, central de 22 anos do Sporting, foi considerado o melhor defesa da prova no mês de dezembro, após a votação dos treinadores das 18 equipas da referida prova, informou esta terça-feira a Liga no seu site oficial.O internacional português recolheu 18,8% dos votos, batendo o benfiquista António Silva e o colega de equipa Diomande, que somaram 17,95 e 14,53% das preferências.Com 225 minutos divididos em três jogos, e pese a derrota dos leões em Guimarães no segundo do mês supracitado, por 3-2, foi precisamente no Minho que o camisola 25 se estreou a marcar neste campeonato; além desse jogo, ajudou nos triunfos por 3-1 contra o Gil Vicente e ainda no 2-0 no clássico diante do FC Porto, a fechar dezembro.Recorde, também, aqui , as recentes declarações de Roberto Martínez, selecionador nacional, sobre o futebolista dos verdes e brancos.