Gonçalo Inácio já fechou renovação com o Sporting até 2027

Gonçalo Inácio fechou nas últimas horas a renovação de contrato com o Sporting, no caso por mais um ano do que o anterior vínculo, ou seja, até junho de 2027, confirmou. Também mexeu na cláusula de rescisão, que passa dos 45 para os 60 milhões de euros. Será, tudo indica, oficial ainda esta quarta-feira.Outra das grandes alterações prende-se com o salário do internacional português, que completa 22 anos no próximo dia 25: auferia um ordenado líquido de 400 mil euros por época, devendo agora ficar muito perto da casa de 1 M€/ano.A prorrogação de Inácio chega um dia após terem sido oficializadas as de Nuno Santos e Pote, ambas, também, até 2027. Tinha, como adiantámos, vários emblemas ingleses na mira, mas a decisão foi acelerar o processo, que terminou em mais uma renovação de um filho da casa.