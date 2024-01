Gonçalo Inácio lamenta derrota frente ao Sp. Braga: «Não fomos eficazes»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gonçalo Inácio não conseguiu esconder a sua insatisfação com a derrota () na meia-final diante do Sp. Braga, uma derrota que retira os leões da final da Taça da Liga e, como é natural, lamentou a falta de eficácia."Conseguimos criar muitas oportunidades mas não fomos eficazes enquanto eles eram foram lá e marcaram. Lutámos até ao fim mas não conseguimos o golo...Agora estamos focados no campeonato. Lutámos até ao fim mas não conseguimos o golo", afirmou o central, à Sport TV, onde agradeceu o apoio dos adeptos: "A Taça da Liga era um objetivo pois queríamos ganhar tudo como é óbvio. Tivemos um grande apoio e agora vamos continuar a trabalhar. Como disse o nosso foco é o campeonato".