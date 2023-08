Gonçalo Inácio radiante com a renovação: «Já são muitos anos e fico feliz por continuar»

Há mais de uma década ao serviço do Sporting, quer na formação quer no futebol sénior, Gonçalo Inácio viu esta quinta-feira oficializada a renovação de contrato com os verdes e brancos, passando a estar blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Em declarações à Sporting TV, destacou o novo passo pelo clube de Alvalade.





"É um enorme orgulho continuar de leão ao peito, já são muitos anos e fico muito feliz por estar e continuar aqui. Espero que venham ainda mais", apontou o internacional português de 21 anos, o qual passa a ter um contrato válido até junho de 2027, sem deixar de garantir ambição de leão ao peito. "Um dos maiores sonhos foi chegar à equipa principal e ser campeão. Prometo manter o foco no trabalho. Agora é continuar a trabalhar, como sempre fiz, e obter mais troféus", sublinhou.De resto, o jovem central, que tem despertado igualmente a cobiça de alguns clubes da Premier League, entre eles Manchester United e Newcastle, mostra-se orgulhoso por ser visto como uma referência até para os jogadores que vêm da formação da Academia. "É muito bom para mim que me vejam como um exemplo a seguir. Desde que cheguei ao Sporting que o símbolo pesa muito. Quero ser cada vez melhor e quero ser um exemplo para os mais novos, tal como eu via os mais velhos", apontou, sem esquecer do capitão Coates, com quem diz aprender diariamente. "Tenho de trabalhar aqui, no clube, para alcançar o objetivo de estar nos estágios da Seleção Nacional. Coates é um grande exemplo como capitão. Está sempre a ajudar dentro e fora de campo", concluiu.