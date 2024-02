Gonçalo Inácio recebeu prémio de defesa do mês: «É um enorme orgulho. A equipa ajuda muito»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gonçalo Inácio, defesa-central do Sporting, recebeu esta segunda-feira o prémio de melhor defesa do mês da Liga Portugal Betclic durante, uma distinção relativa ao último mês do ano transato.





Em declarações ao site do organismo, o internacional português assumiu ser "um enorme orgulho" receber a referida distinção: "É um enorme orgulho. Agora quero continuar a trabalhar para conseguir mais prémios destes. A equipa ajuda muito."

Titular em três partidas, Gonçalo Inácio marcou um golo durante o mês de dezembro.