Gonçalo Inácio sobre os 150 jogos pelo Sporting: «Que venham muitos mais»

Gonçalo Inácio chegou aos 150 jogos oficiais pelo Sporting na passada terça-feira, na meia-final da Taça da Liga, frente ao Sp. Braga. Apesar do resultado não ter sido favorável aos leões que foram afastados da prova após terem perdido frente aos minhotos (0-1), o central destacou o trajeto realizado tornando-se o segundo jogador mais jovem a alcançar esta marca pelo Sporting - João Moutinho foi o primeiro -, aos 22 anos."É um enorme orgulho representar o clube do meu coração e espero que venham muitos mais pois sempre trabalhei para estar aqui. Agora é sempre a somar. Foi importante ter feito a minha formação pois fiz grandes amigos para a vida. Estou muito feliz", afirmou, à Sporting TV, onde ainda recordou a estreia frente ao Gil Vicente (3-1) disputado a 18 de setembro de 2020: "Foi um jogo complicado pois entrei a meio mas foi um sentimento incrível, nem tenho palavras. No Sporting temos grandes adeptos que nos apoiam sempre num grande estádio. Como disse é um orgulho enorme representar este clube".Para terminar, o jovem também recordou a primeira vez que envergou a braçadeira de capitão. "Nem sei o que pensei quando o Coates me deu a braçadeira. Eu tento aprender com todos os capitães ao máximo", acrescentou o jogador que ainda prometeu fazer tudo para continuar a conquistar títulos: " Lutamos sempre ganhar e conquistar os nossos objetivos".