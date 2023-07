Gonzalo Plata a caminho do Qatar: Sporting deve encaixar 3 milhões de euros

Gonzalo Plata está a caminho do Al Sadd, emblema do Qatar que segundo a imprensa do Equador irá pagar 13,3 milhões de dólares (cerca de 12 milhões de euros) ao Valladolid, clube ao qual o extremo, de 22 anos, está contratualmente ligado até 2027.Ora e isto ganha particular relevância pelo facto de o Sporting deter 25% de uma futura transferência do sul-americano, o que significa que perante este contexto poderá receber 3 milhões de euros pela operação.Os espanhóis, que pagaram outros 3 milhões de euros pelo criativo aos verdes e brancos, detêm metade dos direitos desportivos do jogador e o remanescente (mais 25%) está nas mãos do Independiente del Valle, clube ao qual os leões contrataram Plata.