Grande notícia para Amorim: St. Juste integrado 43 dias após a lesão no tornozelo esquerdo

O rescaldo do triunfo em Chaves tinha dado os primeiros sinais de que Rúben Amorim estava prestes a receber uma grande notícia: após ter aparecido a trabalhar com bola no domingo - recorde aqui - o central Jeremiah St. Juste foi, informou o Sporting, integrado a 100% esta terça-feira nos trabalhos do plantel verde e branco, que após um dia de folga iniciou a 'Operação Vizela', rumo à visita de quinta-feira, às 20h45.Depois de 43 dias de processo de reabilitação à lesão no tornozelo esquerdo, contraída a 4 de dezembro, na receção ao Gil Vicente, o holandês, de 27 anos, surgiu sorridente das fotografias disponibilizadas pelo clube aos jornalistas, nas quais também aparece Nuno Santos, que na véspera esteve em Londres para a gala The Best, onde ficou com 'prata' no Prémio Puskás.Manuel Mendonça, médio de 18 anos, foi chamado à sessão matinal que decorreu em Alcochete e orientada por Rúben Amorim, treinador que faz a antevisão à 18ª jornada do campeoanto amanhã, precisamente no centro de treinos do Sporting, a partir das 12h15.Com a alta de St. Juste, no boletim clínico fica apenas Iván Fresneda, ala direito que recupera de uma intervenção cirúrgica ao ombro esquerdo.