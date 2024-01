A gripe voltou a atacar o plantel do Sporting e desta feita foi Matheus Reis a vítima: o defesa, de 28 anos, está a contas com um quadro viral, informaram os leões, e não consta da ficha de jogo que Rúben Amorim elaborou para a visita ao terreno do Vizela, esta quinta-feira.Nas últimas semanas, recorde-se, os médios Daniel Bragança e Hjulmand, assim como Edwards já tinham sido atacados por idêntica doença.Assim sendo, os verdes e brancos levam menos um futebolista para o banco de suplentes, com a presença de dois guarda-redes, Franco Israel e Diogo Pinto.