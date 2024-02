Grupo de sócios apela ao Sporting para acionar "mecanismos legais" em resposta à condenação de Boaventura

O 'Movimento Hoje e Sempre Sporting' apelou à direção do Sporting, presidida por Frederico Varandas, para que utilize "todos os mecanismos legais à sua disposição no âmbito da justiça desportiva e não desportiva, em instâncias nacionais e internacionais" em resposta à condenação de César Boaventura a 3 anos e 4 meses de prisão por três crimes de corrupção.Em comunicado, o grupo de associados do Sporting - composto por Afonso Pinto Coelho, Alexandre Guerreiro, João Trindade, Jorge Lopes, José Carlos Estorninho, Roberto Carvalho e Vitor Afonso - não nomeia Boaventura, mas lembra a "condenação judicial conhecida na passada semana de um agente desportivo próximo do anterior presidente do Sport Lisboa e Benfica, no âmbito de um processo de corrupção desportiva envolvendo um jogo da Primeira Liga de futebol profissional 2015-2016".Além de salientarem a "gravidade do sucedido", que "mancha fortemente a verdade desportiva", o movimento sublinha que, conforme está patente nos estatutos do Sporting, o seu Conselho Diretivo deve "assumir a defesa dos interesses do clube em todos os fóruns da decisão". Por outro lado, estranham "a inércia dos competentes órgãos da Federação Portuguesa de Futebol perante este caso de comprovada corrupção"."Conforme está consignado nos Estatutos do Sporting Clube de Portugal, o Conselho Diretivo é o órgão colegial de administração do clube que tem a função geral de promover e dirigir as atividades associativas, praticando os atos de gestão, representação, disposição e execução de deliberações de outros órgãos, assim como, assumir a defesa dos interesses do clube em todos os fóruns de decisão.Nesse sentido, e em função da condenação judicial conhecida na passada semana de um agente desportivo próximo do anterior presidente do Sport Lisboa e Benfica, no âmbito de um processo de corrupção desportiva envolvendo um jogo da Primeira Liga de futebol profissional 2015-2016, o Movimento "Hoje e Sempre Sporting" considera que o Conselho Diretivo do Sporting Clube de Portugal, através da sociedade anónima desportiva (SAD) que gere o futebol, deve utilizar todos os mecanismos legais à sua disposição no âmbito da justiça desportiva e não desportiva, em instânciasnacionais e internacionais.Face à gravidade do sucedido, que mancha fortemente a verdade desportiva, a integridade das competições e o futebol português no seu todo, o Movimento "Hoje e Sempre Sporting" estranha a inércia dos competentes órgãos da Federação Portuguesa de Futebol perante este caso de comprovada corrupção.Lisboa, 20 de Fevereiro de 2024Afonso Pinto Coelho -Sócio SCP nº 43233-0Alexandre Guerreiro -Sócio SCP nº 12656-0João Trindade -Sócio SCP nº 232-0Jorge Lopes -Sócio SCP nº 9115-0José Carlos Estorninho -Sócio SCP nº 780-0Roberto Carvalho -Sócio SCP nº 2699-0Vitor Afonso -Sócio SCP nº 5163-0"