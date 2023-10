Guardião do Raków vê Sporting "mais forte do que a Atalanta" e assume desejo: «Vencer 2-0 e ir para casa»

O Raków sabe que tem pela frente no Sporting um "adversário muito difícil", o que leva até a que o guarda-redes dos campeões polacos, Vladan Kovacevic, deixe rasgados elogios à equipa de Rúben Amorim, que vê com mais qualidade do que a Atalanta, atual líder do grupo D da Liga Europa. Apesar de salientar o seu respeito pelos verdes e brancos, o camisola 1 assume que o Raków vai entrar em campo para vencer."Estamos prontos para o jogo, vamos dar tudo o que temos. Espero que consigamos os nossos primeiros pontos nas competições europeias. Não será fácil, porque o Sporting é um adversário muito forte, mas estamos ansiosos pelo jogo. O Sporting e a Atalanta têm um nível alto, muito semelhante, mas, na minha opinião, a equipa de Portugal tem um pouco mais de qualidade", vincou, na antevisão, ciente de que será posto à prova pelos leões: "Gostaria de não ter nada a fazer neste jogo e de vencer por 2-0 e ir para casa, mas provavelmente isso não acontecerá porque vamos enfrentar um adversário muito difícil. No entanto, espero jogar ao meu nível e, se Deus quiser, vou salvar a equipa algumas vezes".Por outro lado, o guardião bósnio assumiu que o recente desaire com o Górnik (1-2), no campeonato, apanhou o campeão polaco em título de surpresa. "A derrota em Zabrze surpreendeu-nos um pouco, porque com o nosso nível devíamos ter vencido um adversário como o Górnik. É bom jogarmos a cada três dias, porque podemos reagir rapidamente. Isso deixa-nos ainda mais motivados para mostrar a nossa melhor faceta contra o Sporting", sublinhou.Também Dawid Szwarga, técnico do 4º classificado da Ekstraklasa, assume que a equipa está "ansiosa" por defrontar o Sporting, uma equipa com "experiência na Liga dos Campeões e que opera numa estrutura semelhante, ou seja, em 3-4-3". "Vamos querer jogar pelas nossas regras e utilizar a estratégia que mostramos aos jogadores, com a qual podemos ser melhores do que o Sporting ou competir com eles", sublinhou o técnico de 33 anos, de olhos postos nos primeiros 3 pontos na prova: "Acreditamos que podemos vencer. Todos têm de entrar em campo com coragem e convicção".No que respeita ao boletim clínico do Raków, há dois defesas, ambos habituais titulares, que estão em dúvida para o frente a frente com os leões. "O Zoran (Arsenic) teve o primeiro teste em Zabrze, o que o ajudou a preparar-se para o Sporting. Jogou 45 minutos a bom nível, considerando o intervalo de dois meses parado. Quanto ao Milan Rundic e o Adnan Kovacevic, o último treino ditará se realmente vão jogar. Vamos ver se estão prontos para quinta-feira ou se só para domingo", rematou.