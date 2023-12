Gyökeres: Do duelo com Pepe ao sonho do título e os 220 kg no deadlift

Depois de ter dado uma entrevista a Record na qual analisou o seu arranque promissor de temporada, Viktor Gyökeres também falou a um órgão do país-natal, neste caso para o 'Aftonbladet', numa conversa em que abordou outros temas sobre os primeiros meses de leão ao peito. Entre os quais o recente duelo com Pepe, num clássico em que o Sporting levou a melhor sobre o FC Porto por 2-0. Ora, Gyökeres participou nos dois golos dos verdes e brancos e não deixou de tecer elogios ao rival Pepe."Foi um encontro duro. Havia muito em jogo porque estavam frente a frente o primeiro e segundo classificados da Liga antes da partida. Além disso, não ganhávamos há muito tempo ao FC Porto em casa, há cerca de 5 ou 6 anos. Foi mesmo um jogo grande e foi importante reverter essa tendência de não ganhar ao FC Porto. E positivo marcar e fazer uma assistência. Pepe? É um jogador que acompenhei durante muitos anos, especialmente no Real Madrid, e conhecê-lo agora foi especial. Ele é um central duro de enfrentar, mesmo com a idade que tem. Tem muita experiência e é um bom jogador a nível defensivo. Foi bom marcar contra ele, mas acima de tudo foi importante termos vencido o jogo", assumiu o avançado de 25 anos, o qual tem despertado interesse de alguns da Premier League, entre os quais Chelsea e Arsenal.Um dado, ainda assim, que não retira o foco de 'Vik'. "Neste momento sinto-me bem e quero continuar no Sporting e vencer a Liga. Esse é objetivo. Só estou há quase seis meses, portanto ainda é muito cedo. É muito cedo para pensar noutra coisa qualquer. Estamos a meio da temporada, avançámos para a fase seguinte da Liga Europa e lideramos o campeonato", recordou o internacional sueco, deixando claro que o "foco está no Sporting" e sem pensar em sair do clube de Alvalade. "Adoro jogar aqui. Não sei o que dizer sobre os adeptos quererem que a minha cláusula aumente. Estou a jogar aqui agora, tenho desfrutado e dou o melhor de mim em cada jogo", apontou.Além disso, Gyökeres volta a assumir que irá revelar o segredo por trás do enigmático festejo caso conquiste o campeonato pelo Sporting esta temporada, um cenário com o qual avançado sonha desde que chegou ao Sporting. "Ser campeão significaria muito. Todos lutamos por isso. Os adeptos querem vencer o título e todos na direção do clube também. O Sporting ganhou a Liga pela última vez durante a pandemia e isso já foi há algum tempo, como toda a gente sabe. Por isso, seria mágico vencer agora o campeonato", sublinha o ponta-de-lança, sem esquecer os adeptos: "Existe uma grande paixão por parte dos adeptos. Tanto na cidade, quando andamos por lá, como no estádio, antes, durante e depois dos jogos. É uma cultura incrível!"Conhecido também pelo seu poderio físico e a forma como tem utilizado essa caraterística no seu jogo desde os tempos em que alinhava no futebol inglês, Gyökeres admite que tal condição também advém da sua... genética. De resto, o próprio avançado garante que já chegou a levantar 220 kg num exercício de 'deadlift'. "Provavelmente tenho uma vantagem física também devido a uma vantagem genética, pelo meu físico. Tenho tido muito cuidado em manter a minha força física e até melhorá-la. Hoje em dia é importante no futebol conseguirmos desenvolver a força física da mesma maneira que o nosso futebol. Claro que tenho trabalhado isso, mas também tenho ajuda em termos da genética", confessa Gyökeres, sem esquecer o trabalho de ginásio que é igualmente realizado na Academia do Sporting."Sim, treinamos muito a componente física. Treinamos muito isso com a equipa, tanto no campo como no ginásio. São meticulosos com tudo aqui no Sporting. Tens de saber cuidar de ti da melhor maneira possível. E também que cada um deve desenvolver a sua força, até para prevenir lesões e melhorar fisicamente para render em campo", frisou.