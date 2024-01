Gyökeres agradece aos adeptos do Sporting: «Vamos tornar 2024 ainda melhor»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Viktor Gyo¨keres (@viktorgyokeres)

Viktor Gyökeres teve uma segunda metade de 2023 para mais tarde recordar, uma vez que praticamente chegou, viu e venceu ao serviço do Sporting, tornando-se numa referência no plantel às ordens de Rúben Amorim. Com 18 golos e 6 assistências nos primeiros 21 encontros pelos verdes e brancos, o avançado sueco de 25 anos teve um arranque positivo na primeira metade de 2023/24, o que ajudou os leões a chegar à liderança isolada do campeonato, e através das redes sociais não deixou de transmitir uma mensagem ao universo leonino.Na viragem do ano, 'Vik' prometeu ainda mais aos adeptos sportinguistas, destacando num vídeo publicado os seus melhores momentos neste capítulo de leão ao peito. "Obrigado Sporting pela receção calorosa. Vamos tornar 2024 ainda melhor. Feliz ano novo!", destacou o internacional sueco, numa publicação na sua conta do Instagram.A mensagem acabou por ser bem recebida por parte dos adeptos do emblema de Alvalade, os quais encheram a caixa de comentários com elogios ao ponta-de-lança nórdico. Recorde-se que o bom arranque de Gyökeres ao serviço do Sporting tem motivado a cobiça de emblemas de topo das principais ligas, com o Chelsea à cabeça como principal interessado no avançado, só que a SAD do Sporting é clara em apontar para o valor da cláusula de rescisão do jogador (100 milhões de euros) como forma de negociação. De resto, existe um acordo de cavalheiros entre Gyökeres e o clube de Alvalade para que o sueco continue em Alvalade até ao final da presente temporada.