Gyökeres ainda desiludido: «O final do dérbi foi muito triste»

O dérbi na Luz já lá vai, quatro dias depois da dura derrota contra o Benfica (1-2), consentida com dois golos do rival nos descontos. Só que o sucedido ainda pesa na memória de Gyökeres que agora, no espaço da seleção da Suécia, lamenta a forma como o Sporting saiu por baixo do jogo, apesar de ter estado largos minutos em vantagem no marcador... e em desvantagem numérica, dada a expulsão de Gonçalo Inácio aos 50’. "O final do dérbi foi muito triste. Jogámos com menos um jogador durante praticamente uma parte. Foi difícil...", reconheceu o avançado de 25 anos, ao ‘Fotbollskanalen’.

Após o desgosto na última partida, o goleador vai enfrentar outra situação igualmente... frustrante. É que a Suécia tem pela frente dois embates de qualificação para o Euro’2024, frente ao Azerbaijão (hoje) e Estónia (domingo), mas essencialmente vai apenas cumprir calendário, pois já não tem hipóteses de qualificação. Por esse motivo, as críticas foram internas. "Devíamos estar em posição de disputar o apuramento para o playoff do Europeu. Não fomos bons o suficiente para podermos, nestes dois jogos, estar em condições de lutar por um lugar", sublinhou.

É por esse motivo que Gyökeres, apesar de gozar hoje de uma relevância acrescida na sua seleção, fruto do bom momento no Sporting (12 golos em 14 jogos), não está "100 por cento satisfeito" com a sua contribuição. "Joguei mais e fui mais vezes titular. É bom, mas claro que devíamos ter marcado mais golos. Marquei três [na qualificação], mas podia ter feito mais noutras situações. Talvez pudesse ter contribuído para mais pontos", lamentou.