Gyökeres após bisar frente ao Farense: «Foi bom finalmente ter um penálti»

Gyökeres marcou dois golos de penálti e foi nomeado homem do jogo na vitória do Sporting frente ao Farense (2-3). Na flash interview da Sport TV o avançado sueco confessou que estava há espera de poder marcar de penálti."As vezes treino-os, fico mais confortável para os bater. Foi bom finalmente ter um penálti, acho que deveríamos ter tido alguns outros antes deste jogo. Tivemos dois, foi bom marcar ambos", afirmou.Em relação ao prémio de melhor em campo, Gyökeres prefere realçar a vitória da equipa: " Claro que é bom, mas é 100 vezes melhor ganhar mais três pontos, especialmente quando foi muito difícil jogar como queríamos neste campo. Lutamos até ao fim e conseguimos o que queríamos. É um bom sentimento".E prossegiu, abordando a dificuldade do Sporting em vencer o jogo: "Eles dificultaram-nos a vida. Concedemos dois golos, podíamos ter tido uma segunda parte mais fácil… Depois do empate foi difícil criar oportunidades de golo, porque eles só estavam a defender e não atacavam muito. Era difícil ter espaços. Acho que no geral lutámos para criar ocasiões e tivemos suficientes para vencer o jogo".Com a vitória frente ao Farense, os leões isolam-se no topo da tabela e avançado sueco garante: "É sempre bom dormir no primeiro lugar. Muito importante conquistar os 3 pontos. Não podemos relaxar, temos de nos focar no próximo jogo".