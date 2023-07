Gyökeres bate Darwin aos pontos

Gyökeres e Darwin partilham vários pontos em comum. Os dois avançados chegam das divisões secundárias de Inglaterra e Espanha, respetivamente, e o investimento realizado por Sporting e Benfica pode chegar aos 24 M€.Mediante estes dados, a ‘Goal Point’ fez uma comparação entre os dois avançados [ver infografia] e é possível ver que o sueco bate claramente o uruguaio.Gyökeres vai realizar os exames médicos durante o dia de hoje e, caso não surja nenhum imprevisto, poderá então assinar contrato ainda no dia de hoje ou, no máximo, amanhã. Aliás, sabe Record, ainda não está confirmado o dia de apresentação do ex-Coventry, a única certeza é que o anúncio será feito até ao final da semana, permitindo assim a sua inclusão no estágio que os leões vão iniciar em Lagos, no sábado.