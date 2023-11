Gyökeres deixa garantia no final do dérbi: «Vamos ganhar o próximo»

Viktor Gyökeres colocou o Sporting na frente em cima do intervalo e teve a tarefa inglória de pressionar a saída de bola do Benfica numa altura em que os leões já jogavam com 10. Cansado e cabisbaixo, o avançado sueco dos leões não prestou declarações à comunicação social mas, quando se encaminhava para o autocarro, acompanhado por Adán na zona mista, respondeu de forma curta a uma questão da Sport TV. "Vamos ganhar o próximo jogo, posso prometer isso", garantiu.

Fica, no entanto, a dúvida se o goleador se estaria a referir ao jogo da segunda volta do campeonato frente ao eterno rival, que acontecerá no início do mês de abril, ou o próximo compromisso da equipa, para a Taça de Portugal diante do Damaiense, no dia 26, logo após a paragem para as seleções.