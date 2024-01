Gyökeres e o interesse do Chelsea: «Estou focado a 100% no Sporting»

Viktor Gyökeres voltou a brilhar em nova vitória do Sporting, agora em Vizela (2-5), bisando no encontro e chegando aos 22 golos esta época em todas as provas - igualou o seu máximo de carreira, obtido no Coventry.

"Sinto-me bem. Precisávamos dos 3 pontos e somar mais uma vitória. Não é bom quando sofremos primeiro e tivemos de trabalhar ainda mais para voltar ao jogo. É um pouco frustrante. Mas foi bom a equipa marcar 5 golos. Os adeptos são fantásticos. Adoro-os. É incrível ouvi-los cantar por mim", começou por dizer o internacional sueco à Sport TV.

"Tem sido uma boa época para mim, mas está longe de terminada. Temos de desfrutar, temos jogado bem como equipa, mas ainda falta nesta temporada", acrescentou o avançado.

Questionado sobre o interesse do Chelsea, Gyökeres disse estar concentrado apenas no Sporting: "Não acho nada sobre isso. Estou aqui e temos jogos importantes para jogar, estou focado nisso. Há muita conversa nas redes sociais e noutros sítios, mas não estou focado nisso. Não penso em mais nada. Estou aqui neste momento. Estou focado a 100% nisto e no clube."