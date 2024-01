Gyökeres é o melhor avançado da Liga pelo terceiro mês seguido

Viktor Gyökeres foi eleito o Avançado do mês de Dezembro da #LigaPortugal pic.twitter.com/aDiEAl8y1z — Sporting CP (@SportingCP) January 17, 2024

Viktor Gyökeres continua a ser um 'papa-troféus' no que diz respeito a prémios da Liga e, desta feita, mereceu a distinção de melhor avançado do campeonato durante dezembro. O camisola 9 do Sporting acabou por ser distinguido com o galardão, tal como revelou esta quarta-feira o organismo que tutela o campeonato nacional, sendo que 'Vik' é um nome bem habitual nesta lista.Recorde-se que o internacional sueco conquista assim o prémio de melhor avançado da Liga pelo terceiro mês consecutivo, após já o ter conseguido em outubro e novembro.No que diz respeito à amostra do nórdico durante os duelos disputados no mês de dezembro, Gyökeres somou um total 3 golos e 1 assistência em 4 partidas diante de Gil Vicente (casa), V. Guimarães (fora), FC Porto (casa) e Portimonense (fora).