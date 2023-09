Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Gyökeres é perseguido pelos árbitros? «Ele incomoda as pessoas, mas no lugar dele não mudaria a forma de jogar» Fernando Mendes analisa situação do avançado, que viu um amarelo com apenas 2 faltas em Braga, além de referir que "é mais fácil amarelar um jogador do Sporting"





• Foto: José Gageiro/Movephoto