Gyökeres eleito avançado do mês da Liga pela quarta vez consecutiva

Uma, duas, três... quatro. Gyökeres foi eleito o avançado do mês da Liga pela quarta vez consecutiva, relativo ao mês de janeiro, depois de já ter conquistado esta distinção nos meses de setembro, outubro/novembro e dezembro.O goleador do Sporting, artilheiro do campeonato com 16 golos, conquistou 35,56% dos votos dos treinadores principais das 18 equipas em competição. Durante o período em avaliação, o sueco contabilizou quatro golos (bis frente ao Vizela e Casa Pia) e três assistências (diante do Estoril).Atrás de Gyökeres, surgem Mújica (Arouca), com 17,78% das preferências, e Evanilson (FC Porto), com 17,04%.